Бывшая жена Александра Радулова рассказала, как произошло их расставание

Известная гимнастка Дарья Дмитриева, бывшая жена форварда «Даллас Старз» Александра Радулова, рассказала, как произошло их расставание.

«Решение о расставании приняла я. Это было в Канаде, у нас как раз произошёл конфликт. Он улетел на соревнования, и всё, я собрала все чемоданы и уехала в аэропорт. Но он попросил встретиться с ребенком, попрощаться. Он не верил, что я с ним разведусь, и я не верила. Он звонил по 10 раз, орал, у него состояние было максимально нестабильное. Он пытался меня вернуть, но я пошла на этот шаг и хотела идти до конца. Мы сходились много раз, но я не смогла простить и начать с чистого листа. Могла среди ночи смотреть на него, ударить и сказать, что ненавижу.

Мы разводились полгода, потому что он подавал документы на право того, чтобы ребёнок остался с ним, но суд три раза это отклонил. В итоге он извинился и попросил разрешить видеться с ребенком почаще. Естественно, я согласилась. В итоге мы подписали с ним мировое соглашение, там все чётко прописано — он переписал на меня квартиру, дал деньги на машину и выплатил алименты на 18 месяцев вперёд. Конечно, понимаю, он хороший человек. Не жалею, что была замужем за ним, это был опыт», – рассказала Дмитриева в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.