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Рутерфорд: «Питтсбург» ждал парней, заработавших деньги, но кое-что упустивших в игре

Рутерфорд: «Питтсбург» ждал парней, заработавших деньги, но кое-что упустивших в игре
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал заключение контракта с защитником Коди Сеси.

«В нашей ситуации с потолком зарплат мы искали возможность заключать именно такие сделки. Мы ждали таких парней, которые заработали приличные деньги, но по какой-то причине кое-что упустили в игре. Сеси – это тот парень, который может быть универсальным игроком – в зависимости от того, в какую систему попадёт.

Когда мы разобрались, куда Майк Салливан может его поставить, то почувствовали, что для него есть место. Он может уравновесить нашу защиту, у него неплохое катание и умение играть в меньшинстве. Я уверен, что Тодд Рирден, который хорошо работает с защитниками, разберёт с ним некоторые моменты, которые он привнесёт свою игру. Мы очень довольны, что Коди присоединился к нам», – цитирует Рутерфорда пресс-служба НХЛ.

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