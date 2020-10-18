Шарангович — об отмене матч-штрафа: легче не стало, но хотя бы матч не пропущу

Форвард минского «Динамо» Егор Шарангович рассказал о матч-штрафе в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге с «Локомотивом» (0:1), который был у него первым в роли капитана команды.

«Сразу был на эмоциях, не хотел вас слушать, что там на видеоповторе. Понимал, что удалили до конца матча, настроение было так себе… Было обидно, все-таки первый матч в роли капитана. Когда приехал домой, посмотрел видео, убедился, что удаления не было.



На следующий день наш администратор Андрей Маркович написал, что дисквалификации не будет. Но легче от этого не стало, всё равно половину матча с «Локомотивом» пропустил. Но хотя бы не пропущу матч со «Спартаком», — цитирует Шаранговича пресс-служба минского клуба.