Ковалёв — о коронавирусе: перенёс всё как обычную простуду

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв рассказал, как переболел коронавирусом.

«В целом обошлось без осложнений. Мы вернулись после первого выезда, и в команде сразу десять человек слегли, в том числе и я. Перенёс всё как обычную простуду. Три дня держалась температура, я использовал кое-какие бабушкины навыки, чтобы вылечиться: перед сном попарил ноги, заворачивался и потел. Кстати, уже наутро помогло: встал, и, по крайней мере, температуры уже не было.

Самым тяжёлым для меня было просто сидеть всё оставшееся время дома. Зато когда вышел на работу, стал ещё более «голодным»: сижу во дворце по семь-восемь часов, домой желания возвращаться нет», — приводит слова Ковалёва РИА «Новости».