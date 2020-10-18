Ковалёв — о коронавирусе: перенёс всё как обычную простуду
Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв рассказал, как переболел коронавирусом.
«В целом обошлось без осложнений. Мы вернулись после первого выезда, и в команде сразу десять человек слегли, в том числе и я. Перенёс всё как обычную простуду. Три дня держалась температура, я использовал кое-какие бабушкины навыки, чтобы вылечиться: перед сном попарил ноги, заворачивался и потел. Кстати, уже наутро помогло: встал, и, по крайней мере, температуры уже не было.
Самым тяжёлым для меня было просто сидеть всё оставшееся время дома. Зато когда вышел на работу, стал ещё более «голодным»: сижу во дворце по семь-восемь часов, домой желания возвращаться нет», — приводит слова Ковалёва РИА «Новости».
Ковалёв: «Куньлунь» показал характер и упорство, команда может далеко пойти
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