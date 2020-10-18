«Трактор» дома обыграл «Нефтехимик», забросив 6 шайб
«Трактор» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
По два балла за результативность в составе победителей набрали Лукаш Седлак (1+1), Томаш Гика (1+1), Якоб Берглунд (1+1), Сергей Калинин (1+1) и Лоуренс Пилут (0+2). У «Нефтехимика» шайбы забросили Дэниел Буцаев, Тимур Хафизов и Либор Гудачек.
Для челябинского клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 21 октября гостях встретится с новосибирской «Сибирью», а «Нефтехимик» 22 октября в Нижнекамске — с екатеринбургским «Автомобилистом».
КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2020, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Буцаев (Шарифьянов) – 08:58' (5x5) 1:1 Михеев (Манухов, Авцин) – 12:33' (5x5) 2:1 Седлак (Гика, Бэйлен) – 20:23' (5x4) 2:2 Хафизов – 23:12' (5x5) 3:2 Калинин (Берглунд, Пилут) – 25:03' (5x5) 4:2 Гика (Седлак, Основин) – 26:15' (5x5) 4:3 Гудачек – 42:38' (5x4) 5:3 Бывальцев (Пилут, Калинин) – 47:12' (5x4) 6:3 Берглунд – 52:33' (5x5)
- 18 октября 2020
-
16:52
-
16:40
-
16:30
-
15:41
-
15:15
-
14:52
-
14:40
-
14:16
-
13:57
-
13:25
-
13:00
-
12:38
-
12:31
-
12:15
-
11:49
-
11:30
-
11:06
-
10:40
-
10:16
-
10:00
-
09:31
-
09:10
-
08:53
-
08:30
-
08:20
-
08:06
-
06:11
-
03:37
- 17 октября 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:28
-
23:11
-
22:54
-
22:35
-
22:11
Партнерский контент