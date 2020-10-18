«Трактор» дома обыграл «Нефтехимик», забросив 6 шайб

«Трактор» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

По два балла за результативность в составе победителей набрали Лукаш Седлак (1+1), Томаш Гика (1+1), Якоб Берглунд (1+1), Сергей Калинин (1+1) и Лоуренс Пилут (0+2). У «Нефтехимика» шайбы забросили Дэниел Буцаев, Тимур Хафизов и Либор Гудачек.

Для челябинского клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 21 октября гостях встретится с новосибирской «Сибирью», а «Нефтехимик» 22 октября в Нижнекамске — с екатеринбургским «Автомобилистом».