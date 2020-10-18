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«Трактор» дома обыграл «Нефтехимик», забросив 6 шайб

«Трактор» дома обыграл «Нефтехимик», забросив 6 шайб
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

По два балла за результативность в составе победителей набрали Лукаш Седлак (1+1), Томаш Гика (1+1), Якоб Берглунд (1+1), Сергей Калинин (1+1) и Лоуренс Пилут (0+2). У «Нефтехимика» шайбы забросили Дэниел Буцаев, Тимур Хафизов и Либор Гудачек.

Для челябинского клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 21 октября гостях встретится с новосибирской «Сибирью», а «Нефтехимик» 22 октября в Нижнекамске — с екатеринбургским «Автомобилистом».

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2020, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Буцаев (Шарифьянов) – 08:58' (5x5)   1:1 Михеев (Манухов, Авцин) – 12:33' (5x5)   2:1 Седлак (Гика, Бэйлен) – 20:23' (5x4)   2:2 Хафизов – 23:12' (5x5)   3:2 Калинин (Берглунд, Пилут) – 25:03' (5x5)   4:2 Гика (Седлак, Основин) – 26:15' (5x5)   4:3 Гудачек – 42:38' (5x4)   5:3 Бывальцев (Пилут, Калинин) – 47:12' (5x4)   6:3 Берглунд – 52:33' (5x5)
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