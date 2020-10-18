Гатиятулин: Кравцов ещё не в строю, занимается в зале. Ждём его со дня на день

Главный тренер «Трактора» Антар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (6:3).

«Непростая игра, непросто складывалась. Допускали невынужденные ошибки, где-то сыграли немного не по заданию, но, тем не менее создали в атаке моменты, реализовали и победили. Слова благодарности команде за победу и нашим болельщикам за поддержку.

Почти с самого начала матча перешли на игру в три состава? Тяжеловато с таким графиком. Но, повторюсь, игра так складывалась, что мы вынуждены были сыграть так. Повлияли ли на это удаления? Возможно, но, в первую очередь, это невынужденные ошибки. Где-то сами создавали моменты у себя в зоне, и они приводили к удалениям. Как чувствует себя Полыгалов? Врачи занимаются. Думаю, всё будет нормально.

«Трактор» стал действовать дисциплинированнее? Мы постоянно удаляем этому внимание. Ребята сами понимают, что игра в меньшинстве сбивает ритм. Работу ведём ежедневно. В хоккее где-то эмоции перехлёстывают, желание выиграть каждое единоборство приводит к удалениям.

Кравцов? Он ещё не в строю, занимается на земле, в зале. Ждём со дня на день. Поедет ли он в поездку? Пока не могу сказать. Возможно, что ещё нет», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.