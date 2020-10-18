Буцаев: не все были готовы к игре с «Трактором». Есть претензии к ряду хоккеистов

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:6).

«Сегодняшняя игра оставила двоякое впечатление. Наверное, нам не хватило целостности исполнения игрового задания против хорошей, обученной команды. Слишком много ошибок мы допустили в средней зоне, за что соперник нас и наказал.

В меньшинстве достаточно много играли, блокировали броски. Но при счёте 3:4 заработали удаление, которое решило судьбу матча: мы пропустили пятый гол. К сожалению, не все были готовы к этой игре. Есть претензии к ряду хоккеистов. Почему мы решили поставить Константина Барулина? Потому что мы так решили. Он играл довольно хорошо. Здесь больше претензии к полевым хоккеистам.

Как мне работается в одной команде вместе с сыном? Как и любому другому тренеру. Есть тренер, и есть игрок, подчинённый. Самое главное, чтобы ему это не мешало. Не нужно обращать внимание на родственные связи. Если хоккеист выполняет задание и делает то, что должен делать, тогда он играет. Если хоккеист не устраивает тренера по какой-либо причине, тогда будет играть другой», — приводит слова Буцаева пресс-служба лиги.