Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Спартак» всухую обыграл минское «Динамо». Гудачек оформил шат-аут, у Радила — 3 очка

«Спартак» всухую обыграл минское «Динамо». Гудачек оформил шат-аут, у Радила — 3 очка
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек, который оформил свой первый шат-аут в сезоне. Он отразил 26 бросков. Три очка в составе победителей набрал Лукаш Радил (2+1). Два очка в активе Йори Лехтеря (1+1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, белорусский клуб потерпел четвёртое поражение в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 21 октября в гостях встретится с московским «Динамо», а «Спартак» 20 октября в Москве — с ярославским «Локомотивом».

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2020, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 3
Спартак
Москва
0:1 Радил (Лехтеря, Юсе) – 25:34' (5x4)   0:2 Лехтеря (Радил, Кулик) – 33:24' (5x5)   0:3 Радил (Вишневский, Широков) – 59:22' (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020