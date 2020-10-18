«Спартак» всухую обыграл минское «Динамо». Гудачек оформил шат-аут, у Радила — 3 очка

Московский «Спартак» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек, который оформил свой первый шат-аут в сезоне. Он отразил 26 бросков. Три очка в составе победителей набрал Лукаш Радил (2+1). Два очка в активе Йори Лехтеря (1+1).

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Таким образом, белорусский клуб потерпел четвёртое поражение в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 21 октября в гостях встретится с московским «Динамо», а «Спартак» 20 октября в Москве — с ярославским «Локомотивом».