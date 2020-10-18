Никитин — о матче с «Динамо»: тяжёлая игра. ЦСКА уже не хватало эмоций

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:1).
«Тяжёлая игра. Уже не хватало эмоций. Парни вытаскивали всё из себя, за это их судьба и вознаградила. В третьем периоде забили большинство. Много нюансов, но самое главное – это игровая дисциплина, которая позволяет всем игрокам получать равномерную нагрузку, что очень важно в таких затяжных сериях.
У нас и Киселевич, и Рыков играют большинство вместе со звеном Шалунова. Мы их вместе наигрываем в той бригаде. Никакой особой заготовки не было. Просто увидели, что Богдан посвежее, игра у него шла.
Большинство складывается из нюансов. Гол забили, значит, нет проблемы. Гол не забили, значит, есть проблема. Точные броски, помеха перед голкипером, забор подборов. Когда что-то не получается, как правило, чего-то не хватает. Иногда всё получается, но голкипер здорово играет. Это же не конвейер на заводе. Чем больше над этим работаешь, тем больше шансов, что будет получаться», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 18 октября 2020
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