«Новое окружение». Хенрик Лундквист опубликовал фото из раздевалки «Вашингтона»

Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист в своём «твиттере» опубликовал фотографию из раздевалки столичного клуба.

«Новое окружение», — подписал снимок шведский хоккеист.

Напомним, 38-летний голкипер подписал однолетний контракт с «Вашингтоном». За сезон он заработает $ 1,5 млн.

Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение в размере $ 8,5 млн по семилетнему контракту, который подписал в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. В итоге после расторжения голкипер получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.

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