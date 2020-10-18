«Новое окружение». Хенрик Лундквист опубликовал фото из раздевалки «Вашингтона»
Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист в своём «твиттере» опубликовал фотографию из раздевалки столичного клуба.
«Новое окружение», — подписал снимок шведский хоккеист.
Напомним, 38-летний голкипер подписал однолетний контракт с «Вашингтоном». За сезон он заработает $ 1,5 млн.
Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение в размере $ 8,5 млн по семилетнему контракту, который подписал в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. В итоге после расторжения голкипер получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Лундквист взял 35-й номер в «Вашингтоне». 30-й, под котором он выступал, занят Самсоновым
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