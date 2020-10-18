Голышев: «Северсталь» сыграла правильнее и заслуженно победила

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:2).

«Ощущаем ли мы давление из-за того, что идём в лидерах? Нет, конечно, какое давление? Мы работаем для того, чтобы быть в лидерах, это наша задача. Что касается настроя… Все настраиваются друг на друга. То, что мы проиграли, не значит, что мы не настроились на «Северсталь». Мы готовились к матчу в обычном режиме, но, к сожалению, не сделали того, что нас просили. «Северсталь» сыграла правильнее и победила, я думаю, это заслуженно», — приводит слова Голышева пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 21 октября дома встретится с ХК «Сочи», а «Автомобилист» 22 октября в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком».