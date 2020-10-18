Протас: минскому «Динамо» надо серьёзнее относиться к голевым моментам

Нападающий минского «Динамо» Алексей Протас прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (0:3).

«Получился неплохой матч, все старались, но не смогли забросить. Так нельзя. Надо забивать, серьёзнее относиться к голевым моментам, в большинстве играть более ответственно. В общем, быть более сконцентрированными и цепляться за любой шанс.

Что нужно сделать, чтобы удержать лидерство по игре в гостях после матчей с «Динамо» и ЦСКА? Надо играть в свою игру, выкладываться все 60 минут. В лиге нет слабых соперников, на каждого надо настраиваться и биться. Особенно в нашей команде надо доказывать, что достойны места в составе, пользоваться этим шансом.

Каково физическое состояние? Хорошо, когда много игрового времени, тренеры доверяют, дают шанс проявить себя. Когда на тебя возлагают надежды как на лидера, надо реализовывать свои моменты, помогать команде. Будем работать, всё впереди», — приводит слова Протаса пресс-служба лиги.