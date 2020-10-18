Ковалёв: костяк «Куньлуня» сформирован, изменения могут быть только точечные
Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв сообщил, что больших изменений в составе китайского клуба больше не предвидится.
«Думаю, со следующей недели у нас в распоряжении будет тот состав, на который мы будем рассчитывать в сезоне. Есть ещё некоторые ребята, на которых не хочется ставить крест, убирая из команды. К тому же есть те, кто ещё не переболел, и если они уйдут на карантин, у нас снова будет дыра. Вот в связи с этим могут быть определённые перестановки, но в целом костяк «Куньлуня» сформирован, изменения могут быть только точечные», — приводит слова Ковалёва РИА «Новости».
В нынешнем сезоне у «Куньлуня» 13 поражений в 15 встречах. Команда занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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