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Разин: после поражения от «Трактора» я не ругался. Спокойно разобрались, что к чему

Разин: после поражения от «Трактора» я не ругался. Спокойно разобрались, что к чему
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:1).

«Перед игрой «Автомобилист» был на первом месте по большинству, мы — на последнем. Я рад, что мы в меньшинстве не пропустили, в большинстве забили, что и определило результат. Спасибо болельщикам за то, что после последней провальной игры пришли и поддерживали нас.

Изменения после матча с «Трактором»? Сегодня написали, какие у нас изменения. Наверное, это сказалось. Вирус, я думаю, уже присутствовал у ребят в той игре, это немаловажный фактор. Мы голову ломали: почему не бегут. После поражения от «Трактора» я не кричал, не ругался, спокойно разобрались, что к чему. Провалили второй период, сегодня тактику второго периода немножко поменяли.

Дебют Няттинена? Мы его долго ждали, хотим использовать его сильные стороны — игру на точке вбрасывания, на пятаке в большинстве. Он сегодня эти функции хорошо выполнял, но это всего лишь первая игра, не хочется сглазить парня. Старается, слушает внимательно», — приводит слова Разина пресс-служба лиги.

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