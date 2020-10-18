Широков: все прекрасно понимаем, что «Спартаку» нужно ещё добавлять
Нападающий «Спартака» Сергей Широков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:0).
«Хорошая игра, голкипер сыграл на ноль, мы старались выполнять тренерскую установку и довели игру до логичной победы. Мы все прекрасно понимаем, что нужно ещё добавлять, набирать очки. В последних играх, несмотря на поражения, это удавалось. Будем понемногу налаживать игру, стараться обретать уверенность», — приводит слова Широкова пресс-служба лиги.
Белорусский клуб потерпел четвёртое поражение в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 21 октября в гостях встретится с московским «Динамо», а «Спартак» 20 октября в Москве — с ярославским «Локомотивом».
«Спартак» всухую обыграл минское «Динамо». Гудачек оформил шат-аут, у Радила — 3 очка
- 18 октября 2020
-
23:48
-
23:44
-
23:20
-
23:00
-
22:52
-
22:36
-
21:46
-
21:30
-
21:21
-
20:25
-
20:10
-
20:07
-
19:54
-
19:52
-
19:49
-
19:44
-
19:35
-
19:29
-
19:14
-
19:10
-
18:54
-
18:44
-
18:36
-
17:55
-
17:40
-
16:52
-
16:40
-
16:30
-
15:41
-
15:15
-
14:52
-
14:40
-
14:16
-
13:57
-
13:25
Партнерский контент