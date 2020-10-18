Широков: все прекрасно понимаем, что «Спартаку» нужно ещё добавлять

Нападающий «Спартака» Сергей Широков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:0).

«Хорошая игра, голкипер сыграл на ноль, мы старались выполнять тренерскую установку и довели игру до логичной победы. Мы все прекрасно понимаем, что нужно ещё добавлять, набирать очки. В последних играх, несмотря на поражения, это удавалось. Будем понемногу налаживать игру, стараться обретать уверенность», — приводит слова Широкова пресс-служба лиги.

Белорусский клуб потерпел четвёртое поражение в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 21 октября в гостях встретится с московским «Динамо», а «Спартак» 20 октября в Москве — с ярославским «Локомотивом».