Радил: Гудачек держал «Спартак» в матче с «Динамо»

Нападающий московского «Спартака» Лукаш Радил прокомментировал итоги встречи с минским «Динамо».



«Сложный матч. В первую очередь хотел бы отметить Юлиуса Гудачека, который держал нас в игре. Те шансы, которые были у соперника, он реализовать не дал. Соглашусь с тем, что ключевую роль сегодня сыграли действия в неравных составах. Снова упомяну Гудачека, что-то ребята поймали на себя. У нас было немного больше удачи, мы быстрее играли. Мы знали, что много игроков «Динамо» сейчас болеет коронавирусом. Это очень неприятная штука, мы сами болели месяц назад. Почти во всех командах КХЛ или есть сейчас, или были ранее заболевшие хоккеисты. Всем желаю здоровья», — приводит слова нападающего пресс-служба московского клуба.

«Спартак» всухую обыграл минское «Динамо». Гудачек оформил шат-аут, у Радила — 3 очка