Торнтон: мне нужно выиграть Кубок Стэнли. С «Торонто» можно сделать это

Нападающий Джо Торнтон прокомментировал свой переход в «Торонто Мэйпл Лифс».
«Это очень, очень хорошая команда. Мне нужно выиграть Кубок Стэнли, и я думаю, что это отличная команда, которая может это сделать.
Обожаю их вратаря. Правда. Мне нравится Фредерик Андерсен. Я думаю, его присутствие повлияло на моё решение перейти сюда. Он отличный вратарь.
Думаю, что в центре «Торонто» очень силён. Считаю, приход Ти Джея Броди действительно укрепит их защиту, в команду пришли Зак Богосян, Уэйн Симмондс. Есть Остон Мэттьюс, Митч Марнер, Джон Таварес, Нюландер. Этот список можно продолжать бесконечно. Зак Хайман, Морган Райлли. Это действительно очень хорошая команда, и я думаю, что в итоге это будет отличная команда.
Уход из «Сан-Хосе»? Это было, вероятно, самое трудное хоккейное решение, которое мне когда-либо приходилось принимать», — приводит слова Торнтона Sportsnet.
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