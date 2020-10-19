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Торнтон: мне нужно выиграть Кубок Стэнли. С «Торонто» можно сделать это

Торнтон: мне нужно выиграть Кубок Стэнли. С «Торонто» можно сделать это
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Джо Торнтон прокомментировал свой переход в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Это очень, очень хорошая команда. Мне нужно выиграть Кубок Стэнли, и я думаю, что это отличная команда, которая может это сделать.

Обожаю их вратаря. Правда. Мне нравится Фредерик Андерсен. Я думаю, его присутствие повлияло на моё решение перейти сюда. Он отличный вратарь.

Думаю, что в центре «Торонто» очень силён. Считаю, приход Ти Джея Броди действительно укрепит их защиту, в команду пришли Зак Богосян, Уэйн Симмондс. Есть Остон Мэттьюс, Митч Марнер, Джон Таварес, Нюландер. Этот список можно продолжать бесконечно. Зак Хайман, Морган Райлли. Это действительно очень хорошая команда, и я думаю, что в итоге это будет отличная команда.

Уход из «Сан-Хосе»? Это было, вероятно, самое трудное хоккейное решение, которое мне когда-либо приходилось принимать», — приводит слова Торнтона Sportsnet.

Джо Торнтон подписал однолетнее соглашение с «Торонто» на $ 700 тыс.
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