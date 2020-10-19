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Капанен — о переходе в «Питтсбург»: хочу показать, что не намерен заниматься ерундой

Капанен — о переходе в «Питтсбург»: хочу показать, что не намерен заниматься ерундой
Хоккей / НХЛ 0

Новичок «Питтсбург Пингвинз» Каспери Капанен прокомментировал возможность выступления в звене с Сидни Кросби или Евгением Малкиным.

«Многие полагают, что я могу сыграть в этих тройках. Уже сам факт такого предположения — честь для меня. Меня могут поставить к одному из двух лучших хоккеистов мира. Я хочу добиться успеха. Хочу прибыть в лагерь готовым, показать, что не намерен заниматься ерундой», — приводит слова Капанена пресс-служба НХЛ.

Напомним, что летом клубы НХЛ «Питтсбург» и «Торонто Мэйпл Лифс» совершили обмен. В «Питтсбург» отправился нападающий Каспери Капанен, защитник Йеспер Линдрген и права на форварда Понтуса Оберга. «Торонто» получил право выбора в первом раунде предстоящего драфта под 15-м номером, форварда Эвана Родригеса, Филипа Холландера и защитника Давида Варшовски.

«Торонто» обменяло Капанена в «Питтсбург» на драфт-пик первого раунда
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