Бёрнс — об уходе Джо Торнтона: буду скучать, это лучший товарищ по команде

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс прокомментировал уход из команды 41-летнего форварда Джо Торнтона, посвятив ему пост на своей странице в «Твиттере».



«Чёрт. Буду скучать не только по возможности просто посмеяться с этим парнем… Это лучший товарищ по команде, друг и парень, у которого есть чему поучиться. «Торонто» получил отличного игрока», — написал Бёрнс.

Напомним, что в середине октября «Торонто Мэйпл Лифс» объявил о подписании контракта с 41-летним нападающим Джо Торнтоном, сообщает официальный сайт канадской команды. Соглашение подписано на один год. Заработная плата составит $ 700 тыс. Джо Торнтон стал первым игроком в истории «Торонто», выбравшим 97-й номер. Всего в Национальной хоккейной лиге нападающий провёл 1636 матчей и набрал 1509 очков (420+1089).