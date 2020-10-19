Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бёрнс — об уходе Джо Торнтона: буду скучать, это лучший товарищ по команде

Бёрнс — об уходе Джо Торнтона: буду скучать, это лучший товарищ по команде
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс прокомментировал уход из команды 41-летнего форварда Джо Торнтона, посвятив ему пост на своей странице в «Твиттере».

«Чёрт. Буду скучать не только по возможности просто посмеяться с этим парнем… Это лучший товарищ по команде, друг и парень, у которого есть чему поучиться. «Торонто» получил отличного игрока», — написал Бёрнс.

Напомним, что в середине октября «Торонто Мэйпл Лифс» объявил о подписании контракта с 41-летним нападающим Джо Торнтоном, сообщает официальный сайт канадской команды. Соглашение подписано на один год. Заработная плата составит $ 700 тыс. Джо Торнтон стал первым игроком в истории «Торонто», выбравшим 97-й номер. Всего в Национальной хоккейной лиге нападающий провёл 1636 матчей и набрал 1509 очков (420+1089).

Джо Торнтон подписал однолетнее соглашение с «Торонто» на $ 700 тыс.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020