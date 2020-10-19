Бёрнс — об уходе Джо Торнтона: буду скучать, это лучший товарищ по команде

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс прокомментировал уход из команды 41-летнего форварда Джо Торнтона, посвятив ему пост на своей странице в «Твиттере».
«Чёрт. Буду скучать не только по возможности просто посмеяться с этим парнем… Это лучший товарищ по команде, друг и парень, у которого есть чему поучиться. «Торонто» получил отличного игрока», — написал Бёрнс.
Напомним, что в середине октября «Торонто Мэйпл Лифс» объявил о подписании контракта с 41-летним нападающим Джо Торнтоном, сообщает официальный сайт канадской команды. Соглашение подписано на один год. Заработная плата составит $ 700 тыс. Джо Торнтон стал первым игроком в истории «Торонто», выбравшим 97-й номер. Всего в Национальной хоккейной лиге нападающий провёл 1636 матчей и набрал 1509 очков (420+1089).
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