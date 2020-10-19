Шарангович: за две встречи ноль голов — ужасный показатель для минского «Динамо»
Нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович прокомментировал итоги встречи с московским «Спартаком» (0:3).
«Если бы реализовали хотя бы один свой момент, матч сложился бы по-другому. А так за две встречи ноль голов — ужасный показатель. 14 минут большинства не удалось реализовать — значит, есть над чем работать, есть что исправлять», — приводит слова Шаранговича пресс-служба КХЛ.
Напомним, что московский «Спартак» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка. Одним из главных героев встречи стал голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек, который оформил свой первый шат-аут в сезоне.
«Спартак» всухую обыграл минское «Динамо». Гудачек оформил шат-аут, у Радила — 3 очка
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