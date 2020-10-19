Генменеджер «Сан-Хосе»: Торнтон? Хочу видеть, как молодёжь борется за место в составе

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал уход из команды легенды клуба Джо Торнтона.



«Нам нужно придерживаться нашей философии игры. Джо 41 год. Для него это шанс в концовке карьеры завоевать Кубок Стэнли. Я его отлично понимаю. Но наша команда сталкивалась с подобными проблемами в прошлом, и мы всегда быстро приходили в себя. Всё зависит только от нас. Нужно засучить рукава, приступить к работе и сделать правильные выводы из того, что произошло в прошлом сезоне.



У нас есть пять человек, которые будут играть в первых двух звеньях. Эти ребята забивали по 30 голов за сезон, набирали около 60 очков. Нам осталось найти ещё одного игрока, который займёт оставшееся место. Мне нравится наша оборона. Я хочу, чтобы у нас была вакансия, хочу видеть, как молодёжь будет бороться за место в составе. Думаю, что у нас уже сформировались основные параметры хорошей команды. Есть внутренняя конкуренция, есть молодёжь на подходе», — приводит слова Уилсона пресс-служба НХЛ.

Джо Торнтон подписал однолетнее соглашение с «Торонто» на $ 700 тыс.