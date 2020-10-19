Генменеджер «Сан-Хосе»: Торнтон? Хочу видеть, как молодёжь борется за место в составе

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал уход из команды легенды клуба Джо Торнтона.
«Нам нужно придерживаться нашей философии игры. Джо 41 год. Для него это шанс в концовке карьеры завоевать Кубок Стэнли. Я его отлично понимаю. Но наша команда сталкивалась с подобными проблемами в прошлом, и мы всегда быстро приходили в себя. Всё зависит только от нас. Нужно засучить рукава, приступить к работе и сделать правильные выводы из того, что произошло в прошлом сезоне.
У нас есть пять человек, которые будут играть в первых двух звеньях. Эти ребята забивали по 30 голов за сезон, набирали около 60 очков. Нам осталось найти ещё одного игрока, который займёт оставшееся место. Мне нравится наша оборона. Я хочу, чтобы у нас была вакансия, хочу видеть, как молодёжь будет бороться за место в составе. Думаю, что у нас уже сформировались основные параметры хорошей команды. Есть внутренняя конкуренция, есть молодёжь на подходе», — приводит слова Уилсона пресс-служба НХЛ.
- 19 октября 2020
-
14:24
-
14:15
-
13:57
-
13:36
-
13:08
-
12:57
-
12:33
-
12:25
-
12:14
-
12:01
-
11:50
-
11:42
-
11:38
-
11:24
-
11:16
-
11:01
-
10:45
-
10:15
-
09:45
-
09:12
-
08:38
-
07:19
-
04:12
- 18 октября 2020
-
23:48
-
23:44
-
23:20
-
23:00
-
22:52
-
22:36
-
21:46
-
21:30
-
21:21
-
20:25
-
20:10
-
20:07