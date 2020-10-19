Агент Ильи Ковальчука опроверг информацию о переговорах со «Спартаком»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы форварда Ильи Ковальчука в КХЛ, прокомментировал слухи о возможном подписании 37-летним нападающим контракта со «Спартаком».
«На сегодняшний день эта информация не соответствует действительности. Сейчас Илья вместе со своей семьёй находится в США. Насколько вы знаете, в НХЛ наступил период межсезонья.
Делами Ильи в НХЛ занимаются его заокеанские представители. О какой-либо конкретике касаемо трудоустройства моего клиента в КХЛ на сегодняшний день я вам сказать не могу», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, что ранее у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).
- 19 октября 2020
-
11:24
-
11:16
-
11:01
-
10:45
-
10:15
-
09:45
-
09:12
-
08:38
-
07:19
-
04:12
- 18 октября 2020
-
23:48
-
23:44
-
23:20
-
23:00
-
22:52
-
22:36
-
21:46
-
21:30
-
21:21
-
20:25
-
20:10
-
20:07
-
19:54
-
19:52
-
19:49
-
19:44
-
19:35
-
19:29
-
19:14
-
19:10
-
18:54
-
18:44
-
18:36
-
17:55
-
17:40