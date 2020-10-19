Выпускник московского «Динамо» Алексей Липанов вернулся в клуб

Выпускник московского «Динамо» Алексей Липанов вернулся в стан бело-голубых, сообщается в официальном «телеграме» столичной команды.



Контракт с 21-летним игроком рассчитан до конца сезона и носит двусторонний характер.



Нападающий пять лет провёл в системе московского «Динамо», после чего отправился в США. В Америке форвард отыграл три сезона. Молодой игрок был задрафтован клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг», однако пробиться в основную команду он так и не смог.



Последний сезон центрфорвард в основном выступал в лиге Восточного побережья. За 37 матчей в команде ECHL «Орландо Солар Бэрс» набрал 16 (7+9) очков при показателе полезности «-13». В АХЛ Липанов сыграл четыре матча, но набранными очками не отметился.

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