Жамнов: в бюджете «Спартака» нет средств для подписания контракта с Ковальчуком

Генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал информацию о том, что 37-летний нападающий Илья Ковальчук может перейти в столичную команду.
«В бюджете «Спартака» нет средств для подписания контракта с таким дорогостоящим хоккеистом, как Илья Ковальчук.
Что касается Романа Любимова, ни один клуб не забрал его из списка отказов. Согласно регламенту Континентальной лиги, Любимов отправился в воскресенский «Химик». Это наш фарм-клуб», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, что ранее у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).
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