Ортио, Пилут, Чибисов и Мифтахов — лучшие игроки седьмой недели регулярного чемпионата КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков седьмой недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.



Лучшим вратарём признан Йони Ортио («Барыс»), одержавший победы в трёх гостевых матчах недели (в том числе в одном сыграл на ноль). По его воротам было нанесено 76 бросков (в среднем за игру 25,3), из которых вратарь отразил 94,74%. Коэффициент надёжности составил 1,32. Отрезок без пропущенных шайб Ортио составил 96 минут 15 секунд.



Лучшим защитником стал Лоуренс Пилут («Трактор»), одержавший вместе с командой победы в трёх матчах недели (в том числе двух гостевых) и отметившийся двумя результативными передачами. Защитник челябинского клуба не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3». Пилут нанёс 7 бросков по воротам, в среднем проводил на льду 22 минуты 23 секунды, на его счету также 9 заблокированных бросков.



Лучший нападающий — Андрей Чибисов («Металлург» Мг), одержавший вместе с командой победы в двух из трёх матчей недели и набравший в них 5 (2+3) очков (лучший результат). На счету нападающего клуба из Магнитогорска ассистентский дубль во встрече с «Нефтехимиком». Чибисов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2».



Лучшим новичком признан вратарь Амир Мифтахов («Ак Барс»), одержавший вместе с командой победу на ноль в матче с «Амуром», ставшую для 20-летнего голкипера казанского клуба первой в КХЛ. Во второй встрече, с «Барысом», Мифтахов пропустил единственную шайбу в овертайме. По его воротам было нанесено 48 бросков (в среднем за игру 24), из которых он отразил 97,92% (лучший результат недели). Коэффициент надёжности составил 0,50, отрезок без пропущенных шайб — 121 минуту 97 секунд (оба результата также лучшие по итогам недели).

«Сухарь» Мифтахова и дубль Педана помогли «Ак Барсу» обыграть «Амур»