«Металлург» и Загидулин достигли предварительной договорённости о краткосрочном контракте

Магнитогорский «Металлург» и голкипер Артём Загидулин достигли предварительной договорённости о краткосрочном контракте, сообщается на официальном сайте команды.



«На сегодняшний день мы ведём переговоры с «Калгари», Артёмом Загидулиным и его агентом на тему возвращения вратаря в игровой состав «Металлурга», и на самом деле уже есть предварительная договорённость об этом. Ждём официального положительного решения от клуба НХЛ. Если всё получится, то Артём проведёт в «Магнитке» время до старта сезона за океаном, получит игровую и тренировочную практику, а мы укрепим вратарскую линию, учитывая то, что Юхо Олкинуора и Василий Кошечкин сейчас находятся на самоизоляции. К тому же мы благодарны Артёму за встречные шаги в процессе переговоров с родным клубом и более чем умеренные цифры в контракте», — приводит слова первого вице-президента и директора ХК «Металлург» Сергея Ласькова официальный сайт команды.



Напомним, прошлый сезон Загидулин провёл в AHL, выступая за фарм-клуб «Калгари Флэйзм». На его счету 30 матчей с процентом отражённых бросков 89,8.

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