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Матч между «Йокеритом» и «Северсталью» перенесён на 9 февраля

Матч между «Йокеритом» и «Северсталью» перенесён на 9 февраля
Хоккей / КХЛ 0

Матч регулярного чемпионата КХЛ между финским «Йокеритом» и череповецкой «Северсталью» перенесён на 9 февраля, сообщает официальный сайт лиги.

Встреча изначально должна была пройти 15 сентября, однако не была сыграна из-за вспышки коронавируса в финском клубе.

Напомним, что игроки финской команды попали в контактную группу по решению органов здравоохранения Финляндии после того, как стало известно, что у представителей «Нефтехимика», с кем «Йокерит» проводил матч регулярного чемпионата, были выявлены первично положительные результаты после прохождения обязательных экспресс-тестов на SARS-CoV-2 в Латвии.

В соответствии с предписанием финских властей «Йокерит» должен был пройти двухнедельный карантин. Тем не менее после прохождения повторных тестов все результаты оказались отрицательными. Впоследствии карантин команды был отменён.

В настоящий момент «Йокерит» занимает пятое место в Западной конференции, «Северсталь» — седьмая.

В «Йокерите» не выявлено заражённых коронавирусом
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