Плющев: СДК сделал хорошую мину. Наказывать Панина особо не за что, но наказать надо

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал эпизод встречи между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» с нанесением травмы форварду омичей Сергею Шумакову.



«Здесь сработало то, что Шумаков получил травму, хотя соглашусь, что Панин не бил его локтем. Шумаков наклонился так, что получил удар боком Панина, а не локтем или плечом. Удар был достаточно сильный, Шумаков получил травму, видимо, за это и дали один матч. Если судить по правилам, то удара в голову в этом эпизоде не было, просто Шумаков заложил вираж, шёл на скорости, Панин перерезал ему путь, и произошло жёсткое столкновение.



СДК сделал хорошую мину при плохой игре — наказывать особенно не за что, но наказать надо, потому что человек получил травму. Если бы это было умышленное нарушение правил, то дали бы не один матч, а три и больше. Люди, которые принимают решения, хотят удовлетворить обе стороны, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Соглашусь, что у нас иногда хоккей становится похож на массовые бесконтактные катания», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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