«Барыс» не будет сниматься с чемпионата КХЛ

Нурсултанский «Барыс» сможет беспрепятственно пересекать границу с Россией. Клуб продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу КХЛ.



Cегодня, 19 октября, стало известно о запрете Министерства здравоохранения Казахстана на выезд спортсменов за границу. Решение принято из-за эпидемиологической ситуации в стране.



«Согласно протоколу межведомственной комиссии Республики Казахстан «Барыс» может пересекать границы республики с целью участия в выездных матчах чемпионата КХЛ.



В связи с этим вопрос о снятии клуба с чемпионата КХЛ не является актуальным», — сообщили в лиге.



В текущем сезоне «Барыс» провёл 12 матчей, в которых набрал 15 очков. Команда занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.



В середине сентября в команде произошла вспышка коронавируса. Шесть матчей «Барыса» были перенесены.

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