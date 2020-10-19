Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» не будет сниматься с чемпионата КХЛ

«Барыс» не будет сниматься с чемпионата КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нурсултанский «Барыс» сможет беспрепятственно пересекать границу с Россией. Клуб продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Cегодня, 19 октября, стало известно о запрете Министерства здравоохранения Казахстана на выезд спортсменов за границу. Решение принято из-за эпидемиологической ситуации в стране.

«Согласно протоколу межведомственной комиссии Республики Казахстан «Барыс» может пересекать границы республики с целью участия в выездных матчах чемпионата КХЛ.

В связи с этим вопрос о снятии клуба с чемпионата КХЛ не является актуальным», — сообщили в лиге.

В текущем сезоне «Барыс» провёл 12 матчей, в которых набрал 15 очков. Команда занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.

В середине сентября в команде произошла вспышка коронавируса. Шесть матчей «Барыса» были перенесены.

Шайба Старченко и шат-аут Ортио принесли «Барысу» минимальную победу в матче с «Ак Барсом»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020