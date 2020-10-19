Дубли Полунина и Бутузова помогли «Амуру» одержать шестую победу в сезоне

Хабаровский «Амур» дома обыграл финский «Йокерит». Встреча проходила на «Платинум-Арене» и завершилась со счётом 4:1.
В конце первого периода хабаровчане вышли вперёд. С передач Дениса Голубева и Никиты Камалова шайбу забросил Владимир Бутузов, отличившийся в меньшинстве. В начале второго игрового отрезка хозяева увеличили преимущество в счёте. С передач того же Бутузова и Томаша Зогорны отличился Александр Полунин. Тем не менее за пять минут до конца игрового периода Микко Лехтонен сократил отставание, реализовав численно большинство. Ему ассистировал Брайан О'Нилл. В начале третьего периода Полунин оформил дубль, а в конце встречи Бузутов забросил свою вторую шайбу в матче.
Напомним, что следующую встречу «Амур» проведёт с «Ак Барсом» 21 октября. В этот же день «Йокерит» сыграет с «Барысом».
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