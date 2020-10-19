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Дубли Полунина и Бутузова помогли «Амуру» одержать шестую победу в сезоне

Дубли Полунина и Бутузова помогли «Амуру» одержать шестую победу в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Хабаровский «Амур» дома обыграл финский «Йокерит». Встреча проходила на «Платинум-Арене» и завершилась со счётом 4:1.

В конце первого периода хабаровчане вышли вперёд. С передач Дениса Голубева и Никиты Камалова шайбу забросил Владимир Бутузов, отличившийся в меньшинстве. В начале второго игрового отрезка хозяева увеличили преимущество в счёте. С передач того же Бутузова и Томаша Зогорны отличился Александр Полунин. Тем не менее за пять минут до конца игрового периода Микко Лехтонен сократил отставание, реализовав численно большинство. Ему ассистировал Брайан О'Нилл. В начале третьего периода Полунин оформил дубль, а в конце встречи Бузутов забросил свою вторую шайбу в матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2020, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 1
Йокерит
Хельсинки
1:0 Бутузов (Голубев, Камалов) – 19:25' (4x5)   2:0 Полунин (Бутузов, Зогорна) – 22:36' (5x5)   2:1 Лехтонен (Шрёдер, О'Нилл) – 34:58' (5x4)   3:1 Полунин (Васильев, Зогорна) – 45:51' (5x4)   4:1 Бутузов (Якупов, Полунин) – 54:39' (5x5)

Напомним, что следующую встречу «Амур» проведёт с «Ак Барсом» 21 октября. В этот же день «Йокерит» сыграет с «Барысом».

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