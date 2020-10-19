Матчи «Витязя» с «Салаватом» и «Сочи» пройдут без зрителей

Подольский «Витязь» проведёт ближайшие две встречи без зрителей, сообщается на официальном сайте подмосковной команды.



«Постановлением губернатора Московской области от 19 октября вводится запрет на посещение зрителей на спортивных мероприятиях, проводимых в регионе на период с 21 октября по 7 ноября. Это касается спортсменов профессиональных спортивных клубов», — говорится в сообщении.



Таким образом, матчи «Витязя» с уфимским «Салаватом Юлаевым» (запланирован на 21 октября) и с «Сочи», с которым подмосковный клуб сыграет 23 октября, пройдут в ледовом дворце в Подольске без зрителей.



Ранее появилась информация, что домашние матчи «Авангарда», «Витязя» и «Куньлунь Ред Стар» могут пройти без зрителей. Напомним, что омский «Авангард» проводит свои встречи в Балашихе, «Витязь» — в Подольске, а китайский «Куньлунь» — в Мытищах.

Зрителям запретят посещать домашние матчи «Авангарда», «Витязя» и «Куньлуня»