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Матчи «Витязя» с «Салаватом» и «Сочи» пройдут без зрителей

Матчи «Витязя» с «Салаватом» и «Сочи» пройдут без зрителей
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» проведёт ближайшие две встречи без зрителей, сообщается на официальном сайте подмосковной команды.

«Постановлением губернатора Московской области от 19 октября вводится запрет на посещение зрителей на спортивных мероприятиях, проводимых в регионе на период с 21 октября по 7 ноября. Это касается спортсменов профессиональных спортивных клубов», — говорится в сообщении.

Таким образом, матчи «Витязя» с уфимским «Салаватом Юлаевым» (запланирован на 21 октября) и с «Сочи», с которым подмосковный клуб сыграет 23 октября, пройдут в ледовом дворце в Подольске без зрителей.

Ранее появилась информация, что домашние матчи «Авангарда», «Витязя» и «Куньлунь Ред Стар» могут пройти без зрителей. Напомним, что омский «Авангард» проводит свои встречи в Балашихе, «Витязь» — в Подольске, а китайский «Куньлунь» — в Мытищах.

Зрителям запретят посещать домашние матчи «Авангарда», «Витязя» и «Куньлуня»
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