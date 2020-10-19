Матчи «Авангарда» с рижским «Динамо» и «Автомобилистом» пройдут без зрителей

«Авангард» проведёт ближайшие две домашние встречи без зрителей, сообщает пресс-служба омского клуба в своём «твиттере».
«Вышло постановление Губернатора Московской области о запрете проведения массовых мероприятий со зрителями до 7 ноября. Увы, матчи против «Динамо» Р и «Автомобилиста» пройдут при пустых трибунах. Знаем, что будете болеть у мониторов — спасибо за поддержку, она для нас очень важна», — говорится в сообщении клуба.
Таким образом, матчи «Авангарда» с рижским «Динамо» (22 октября) и с «Автомобилистом» (24 октября) пройдут в Балашихе на арене им. Ю.Е. Ляпкина без зрителей.
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
- 19 октября 2020
-
17:25
-
17:23
-
17:00
-
16:33
-
16:27
-
16:03
-
15:57
-
15:25
-
15:15
-
14:57
-
14:37
-
14:24
-
14:15
-
13:57
-
13:36
-
13:08
-
12:57
-
12:33
-
12:25
-
12:14
-
12:01
-
11:50
-
11:42
-
11:38
-
11:24
-
11:16
-
11:01
-
10:45
-
10:15
-
09:45
-
09:12
-
08:38
-
07:19
-
04:12
- 18 октября 2020
-
23:48