Матчи «Авангарда» с рижским «Динамо» и «Автомобилистом» пройдут без зрителей

«Авангард» проведёт ближайшие две домашние встречи без зрителей, сообщает пресс-служба омского клуба в своём «твиттере».

«Вышло постановление Губернатора Московской области о запрете проведения массовых мероприятий со зрителями до 7 ноября. Увы, матчи против «Динамо» Р и «Автомобилиста» пройдут при пустых трибунах. Знаем, что будете болеть у мониторов — спасибо за поддержку, она для нас очень важна», — говорится в сообщении клуба.

Таким образом, матчи «Авангарда» с рижским «Динамо» (22 октября) и с «Автомобилистом» (24 октября) пройдут в Балашихе на арене им. Ю.Е. Ляпкина без зрителей.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.