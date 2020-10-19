«Металлург» подтвердил отмену матча с рижским «Динамо»

Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» в «Твиттере» сообщила об отмене матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Решение принято в связи с тем, что рижский клуб из-за заражения игроков коронавирусом ушёл на карантин.
«Матч «Динамо» (Рига) — «Металлург» сегодняшним вечером не состоится. КХЛ приняла решение об отмене матча чемпионата между рижским «Динамо» и магнитогорским «Металлургом» 19 октября 2020 года. Дальнейшую информацию по данной игре Лига сообщит дополнительно», — говорится в сообщении клуба.
Встреча «Динамо» Рига — «Металлург» должна была пройти сегодня, 19 октября, на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии.
Заболевания коронавирусом диагностированы в рядах рижского «Динамо» уже второй раз в сезоне. 19 сентября стало известно, что пятеро хоккеистов «Динамо» заразились COVID-19. Позднее латвийские СМИ сообщили, что ещё пять игроков подхватили инфекцию.
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