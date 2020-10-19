Р. Ротенберг: сегодня тренерский штаб СКА будет на лавке в полном составе

Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг сообщил, что тренерский штаб клуба в полном составе, включая Валерия Брагина, будет находиться на скамейке запасных в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем».

«Сегодня тренерский штаб будет на лавке уже в полном составе. Большинство игроков выздоровели и могут выходить на лёд. Хочу сказать спасибо всей команде – сервисменам, массажистам, аналитикам. Тем, кто экстренно замещал заболевший персонал, и, конечно, докторам. В этот сложный период у наших врачей была огромная нагрузка, и благодаря их усилиям все прошли период восстановления максимально быстро.

Мы работаем нашим штабом с 2014 года, и впервые за неполные семь сезонов и 470 матчей команда оказалась в таком непростом положении. За месяц через нашу заявку прошло 50 игроков, 12 тренеров. У нас рекорд клуба в КХЛ по дебютантам за сезон – за 18 игр чемпионата впервые форму СКА надели 27 игроков. Жизнь нам бросила вызов, и я хотел бы поблагодарить всех, кто помог нам достойно пройти этот период.

Мы стараемся во всем искать позитив: в этих обстоятельствах мы смогли еще больше сплотиться, проверили эффективность работы нашей системы, повысили конкуренцию внутри команды. Та молодежь, которая выходила на лед, смогла доказать, что готова решать задачи уровня КХЛ даже в таком возрасте. Это поможет и СКА, и, надеюсь, сборной России», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.

Матч СКА — «Витязь» состоится сегодня, 19 октября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.