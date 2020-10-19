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«Сибирь» потерпела шестое поражение подряд, дома проиграв «Ак Барсу»

«Сибирь» потерпела шестое поражение подряд, дома проиграв «Ак Барсу»
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (3:0, 0:1, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Ак Барса» Кирилл Петров, который оформил дубль. Голкипер гостей Амир Мифтахов отразил 27 бросков. Единственную шайбу у «Сибири» забросил Юусо Пуустинен.

Таким образом, новосибирский клуб потерпел шестое поражение кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с челябинским «Трактором», а «Ак Барс» в Хабаровске — с местным «Амуром». Обе встречи состоятся 21 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2020, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Педан (Да Коста) – 03:17' (5x5)   0:2 Петров (Лямкин) – 07:53' (5x5)   0:3 Петров (Азеведу) – 18:52' (5x5)   1:3 Пуустинен (Руохомаа, Тимашов) – 30:18' (5x5)
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