«Сибирь» потерпела шестое поражение подряд, дома проиграв «Ак Барсу»
Казанский «Ак Барс» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (3:0, 0:1, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Ак Барса» Кирилл Петров, который оформил дубль. Голкипер гостей Амир Мифтахов отразил 27 бросков. Единственную шайбу у «Сибири» забросил Юусо Пуустинен.
Таким образом, новосибирский клуб потерпел шестое поражение кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с челябинским «Трактором», а «Ак Барс» в Хабаровске — с местным «Амуром». Обе встречи состоятся 21 октября.
- 19 октября 2020
-
18:56
-
18:52
-
18:40
-
18:35
-
18:28
-
18:06
-
17:43
-
17:25
-
17:23
-
17:00
-
16:33
-
16:27
-
16:03
-
15:57
-
15:25
-
15:15
-
14:57
-
14:37
-
14:24
-
14:15
-
13:57
-
13:36
-
13:08
-
12:57
-
12:33
-
12:25
-
12:14
-
12:01
-
11:50
-
11:42
-
11:38
-
11:24
-
11:16
-
11:01
-
10:45
Партнерский контент