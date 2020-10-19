Квартальнов: после пропущенного гола поменяли игру, нельзя всё время играть активно

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал выездную победу в Новосибирске над «Сибирью» (3:1).

«Мы довольны победой. Нам удалось хорошее начало матча, забили голы, получили преимущество в три шайбы и довели матч до победы, без нервотрёпки.

Выезд только начинается. Мы не отступали от своей игры, но во втором периоде удаление получил Яруллин. Он вышел со скамейки штрафников, но мы немного неправильно сыграли и получили гол. Кто-то пошёл забивать, а надо было просто доиграть момент. Немного поменяли игру, не можем же мы бегать и активно играть всё время. Чуть поменялись, всё сработало. Но у нас есть много вещей, над которыми надо работать, чтобы прийти в оптимальную форму.

Почему не играл Галимов? С Галимовым ничего не случилось, всё хорошо. Он сегодня не играл», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.