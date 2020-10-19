Юдин — об игре Мифтахова: не смотрим, кто у нас в воротах

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:1).
«Самое главное, что выиграли. Сейчас нам предстоит тяжёлый выезд перед паузой. Нужно дотерпеть и сыграть на максимуме своих возможностей.
«Сибирь» начала пассивно? Не сказал бы. В первых сменах у них была штанга у наших ворот. Не сказал бы, что мы играли в энергосберегающем режиме. Мы двигались и выполняли тренерскую задачу.
Расстроен ли, что не получилось полноценной драки с Коротковым? После драки кулаками не машут. Ничего страшного, мы играем в хоккей — это эмоциональный вид спорта. Всё для болельщиков.
Игра Мифтахова? У нас все вратари хорошего уровня. Мы особо не смотрим, кто у нас в воротах. Мы играем в свой хоккей, который от нас требуют», — передаёт слова Юдина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
- 19 октября 2020
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