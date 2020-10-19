Заварухин: хотел бы извиниться перед болельщиками. Не было азарта, но это наша команда

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал домашнее поражение от казанского «Ак Барса» (1:3).
«Ак Барс» сегодня был быстрее нас. Хотел бы извиниться перед болельщиками за такой хоккей. Не было азарта, не было жажды, но это наша команда. Меня долго не было на пресс-конференции? Да это меня просто пресс-атташе долго ждал, наверное, занят был.
Не считаю, что мы сделали шаг назад, против нас играла мастеровитая команда, у неё было на день отдыха больше. За 40 дней мы провели 18 матчей, потратили много эмоций и энергии. Будем вылезать из этой ситуации. Постараемся показать другой хоккей со следующего матча.
Пекке Йормакке нужно получить документы и визу, в ближайшее время его не стоит ждать. Вы же видите, что происходит в мире.
Как оценить психологическое состояние в команде после шести поражений? Два поражения были по буллитам, очки были, это всё-таки не так обидно. Конечно, поражения давят. Будем возвращать ребят и психологически, и физически, это самое главное», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 19 октября 2020
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