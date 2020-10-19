Плющев: система СКА работает эффективно, поэтому команда безболезненно пережила карантин

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил выступление СКА в период болезни основного состава и тренерского штаба.

«Армейцы» попали в очень непростую ситуацию. Практически все основные игроки, тренерский штаб ушли на карантин. Пришлось привлекать тренеров молодёжной команды, игроков оттуда. «Армейцы» обладают хорошей школой, и в принципе особых сложностей не возникло. Многие ребята провели свои первые матчи в КХЛ, и некоторые из них смогли заявить о себе в полный голос. Сейчас у тренеров головная боль, но уже связанная с определением состава на игру.

Ситуация с болезнью тренеров вынудила встать на тренерский мостик Романа Ротенберга. Прочитал в новостях, что в свои 39 лет он стал самым молодым тренером в истории СКА в Континентальной хоккейной лиге. Играя полумолодёжным составом, «армейцы» бились со всеми соперниками. И это при том, что были матчи, когда не было ни одного основного защитника – самому старшему игроку обороны было лишь 20 лет. При всём этом в меньшинстве команда в целом отыграла вполне нормально почти во всех играх. Всё это говорит о том, что система СКА работает эффективно, и благодаря этому основная команда почти безболезненно пережила карантин. Подобным количество молодых, перспективных игроков не может похвастать ни один клуб КХЛ», — сказал Плющев «Чемпионату».