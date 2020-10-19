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Тимашов: «Сибирь» готова работать, чтобы выйти из этой ситуации

Тимашов: «Сибирь» готова работать, чтобы выйти из этой ситуации
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Сибири» Николай Тимашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:3).

«Итоги встречи не очень хорошие. Нужно работать дальше. Не то чтобы начало нас обескуражило. Сами создали себе проблемы, а потом исправляем их. Видимо, опять мы вышли не с полной концентрацией. В любом случае, когда команда проигрывает, ничего хорошего в этом нет. Но всё равно у нас все верят и готовы работать дальше, чтобы выйти из этой ситуации.

Поражение от «Йокерита» морально подкосило «Сибирь»? То поражение подкосило нас только конкретно в тот день. Позавчера было опустошение от игры, но на следующий день всё по новой началось, и сегодня никто не думал про ту игру», — передаёт слова Тимашова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Сибирь» потерпела шестое поражение подряд, дома проиграв «Ак Барсу»
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