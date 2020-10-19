Чесалин: «Сибири» не хватает реализации и фарта

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (1:3).

«Счёт 1:3 не в нашу пользу — приходится опять догонять соперника. Пропускаем в начале матче ни к чему не обязывающие шайбы. К сожалению, сегодня их пропустили и проиграли.

Тренеры отдали мне капитанскую нашивку? Нужно было что-то поменять, и меня назначили капитаном. Я сам перед началом сезона голосовал за Степана, но пытаемся что-то сделать в этой ситуации, и, к сожалению, не получается выправить ситуацию у нас.

Команде не хватает эмоций? Я не согласен, что у команды опущены руки. Мы показываем хороший хоккей. Я считаю, что это невезение и нефарт в микромоментах, в которых мы могли забивать. Не очень хорошо что-то сравнивать с прошлым годом, но в прошлом году их реализовывали и стояли горой. Той реализации и фарта пока нет», — передаёт слова Чесалина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.