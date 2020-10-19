«Сибирь» и «Амур» — худшие команды в КХЛ по количеству пропущенных шайб

Казанский «Ак Барс» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (3:0, 0:1, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

После этой встречи новосибирский клуб сравнялся с хабаровским «Амуром» по количеству пропущенных шайб в сезоне. Обе команды в 19 матчах регулярного чемпионата получили по 64 гола в свои ворота — это худший показатель в лиге. Меньше всех в КХЛ пропустили ярославский «Локомотив» (29 голов в 16 матчах) и финский «Йокерит» (29 голов в 14 матчах).

Серия проигрышей «Сибири» насчитывает шесть матчей. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с челябинским «Трактором», «Амур» в Хабаровске — с «Ак Барсом». Обе встречи состоятся 21 октября.