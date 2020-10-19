Нападающий «Куньлуня» Алексей Торопченко забросил первую шайбу в КХЛ

Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.

На 1-й минуте третьего периода гол забросил нападающий «Куньлуня» Алексей Торопченко. Это первая шайба 21-летнего форварда в КХЛ и третий матч в сезоне. Россиянин выступает за китайский клуб на правах аренды.

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Прошедший сезон Торопченко провёл в фарм-клубе «Сент-Луис Блюз» — «Сан-Антонио Рэмпейдж». Принял участие в 59 встречах АХЛ, забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-13» и 21 минуте штрафного времени.

Торопченко был задрафтован «Сент-Луисом» в четвёртом раунде драфта-2017 под общим 113-м номером. В настоящий момент высшим достижением воспитанника московского «Динамо» является победа в плей-офф юниорской хоккейной лиги Онтарио в 2019 году.