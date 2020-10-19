«Торонто» в арбитраже предложил Михееву $ 1 млн, игрок просит $ 2,7 млн

Североамериканский инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил подробности арбитражного разбирательства по новому контракту между нападающим Ильёй Михеевым и клубом «Торонто Мэйпл Лифс». Как сообщается, 26-летний россиянин запросил зарплату в размере $ 2,7 млн за сезон, клуб предлагает почти в три раза меньше — $ 1 млн.

В минувшем сезоне Михеев принял участие в 39 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил восемь шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «+7» и четырёх минутах штрафного времени. В плей-офф сыграл пять матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал общий показатель полезности «–1».

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