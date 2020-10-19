Брагин: Ротенберг отработал хорошо. Он выжал из команды всё что было можно

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с подольским «Витязем» (5:1).

«Чувствую себя нормально. Сейчас нет смысла говорить о болезни. Раз я приступил к работе, то всё нормально.

Хотел бы поблагодарить тренеров ВХЛ и МХЛ, которые работают в нашем клубе. Мы работаем в одной системе, система работает в одном направлении в плане тактики. Роман Борисович тоже отработал хорошо. Хотел бы поблагодарить его. Было непросто, команда находилась в неоптимальном состоянии. Ротенберг выжал из команды всё что было можно. Благодарен всем тренерам, что взяли на себя ответственность в трудный момент и отработали как нужно.

Галимов пропустил месяц. Вова Ткачёв тоже отдохнул. У них было хорошее сочетание. Будем смотреть по тренировкам, когда подойдёт вратарь Самонов», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.