Дергачёв — о 1:5 со СКА: отвратительная игра, «Витязь» оказался не готов

Нападающий «Витязя» Александр Дергачёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:5).

«Ничего не получилось, отвратительная игра. Проспали начало, всегда тяжело догонять. Надо каждому подумать над своей игрой и реально начинать менять игру, брать больше ответственности за свои действия, тогда всё нормально будет.

СКА всегда дома начинает первым номером. Активно играл соперник, мы оказались не готовы, хотя всё прекрасно знали, разбирали соперника. Много силовых у нас было? Проигрывать никто не любит, тем более счёт уже был недосягаемым. Начинает включаться самолюбие, но было уже поздно. Надо всегда играть в силовой хоккей, соперники этого не любят.

Нет опасений, что чемпионат прервётся. Мы все — как слепые котята, никто не знает, что будет дальше. Без болельщиков никому не нравится играть, но всё это делается на благо людей. Надо потерпеть, сколько наши власти скажут. А мы постараемся радовать болельщиков по телетрансляциям», — передаёт слова Дергачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.