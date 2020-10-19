Ткачёв — о звене с Каменевым и Галимовым: в следующих играх прорвёт, ещё больше забьём

Нападающий СКА Владимир Ткачёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с подольским «Витязем» (5:1).

«Выиграли, реализовали свои моменты. Достойно. Провели одну тренировку с Каменевым и Галимовым, но хорошо чувствовали друг друга. Сыграли здорово. В следующих матчах прорвёт, ещё больше забьём.

У нас мотивация выигрывать в каждом матче. Ещё вчера узнали, что Брагин выходит. Поздравили его и спокойно концентрировались на работе. У нас есть одна система, старались её придерживаться. Выполняли задачи, которые ставил тренерский штаб.

Хоккей — контактный вид спорта. В любой момент что-то может произойти. Слава богу, все без травм. Спокойно готовимся к следующему матчу», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.