«Торпедо» расторгло контракты с Михасёнком и Орловичем-Грудковым
«Торпедо» рассталось с нападающими Владимиром Михасёнком и Денисом Орловичем-Грудковым. Контракты расторгнуты по взаимному согласию сторон, сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.
22-летний Михасёнок провёл за «Торпедо» 4 матча в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями. 24-летний Орлович-Грудков в нынешнем сезоне провёл 2 матча за тольятинскую «Ладу» в ВХЛ, не набрав очков при показателе полезности «-2».
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
«Куньлунь» одержал вторую победу кряду, дома переиграв «Торпедо»
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