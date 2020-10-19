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«Торпедо» расторгло контракты с Михасёнком и Орловичем-Грудковым

«Торпедо» расторгло контракты с Михасёнком и Орловичем-Грудковым
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» рассталось с нападающими Владимиром Михасёнком и Денисом Орловичем-Грудковым. Контракты расторгнуты по взаимному согласию сторон, сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.

22-летний Михасёнок провёл за «Торпедо» 4 матча в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями. 24-летний Орлович-Грудков в нынешнем сезоне провёл 2 матча за тольятинскую «Ладу» в ВХЛ, не набрав очков при показателе полезности «-2».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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