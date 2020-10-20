Джост на один год продлил контракт с «Колорадо»

Нападающий Тайсон Джост продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Срок нового соглашения — один год. Финансовая составляющая контракта в данный момент неизвестна.

«Тайсон – очень сильный двусторонний игрок, который в молодом возрасте уже обладает опытом выступлений в НХЛ и продолжает развиваться», – заявил генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик.

Джост набрал 23 (8+15) очка в 67 играх НХЛ сезона-2019/2020. Кроме того, он забросил одну шайбу в 12 играх плей-офф за «Колорадо Эвеланш».