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Джост на один год продлил контракт с «Колорадо»

Джост на один год продлил контракт с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Тайсон Джост продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Срок нового соглашения — один год. Финансовая составляющая контракта в данный момент неизвестна.

«Тайсон – очень сильный двусторонний игрок, который в молодом возрасте уже обладает опытом выступлений в НХЛ и продолжает развиваться», – заявил генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик.

Джост набрал 23 (8+15) очка в 67 играх НХЛ сезона-2019/2020. Кроме того, он забросил одну шайбу в 12 играх плей-офф за «Колорадо Эвеланш».

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