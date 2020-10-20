Джост на один год продлил контракт с «Колорадо»
Нападающий Тайсон Джост продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Срок нового соглашения — один год. Финансовая составляющая контракта в данный момент неизвестна.
«Тайсон – очень сильный двусторонний игрок, который в молодом возрасте уже обладает опытом выступлений в НХЛ и продолжает развиваться», – заявил генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик.
Джост набрал 23 (8+15) очка в 67 играх НХЛ сезона-2019/2020. Кроме того, он забросил одну шайбу в 12 играх плей-офф за «Колорадо Эвеланш».
Дадонов назвал «Оттаву» идеальным для себя вариантом
- 20 октября 2020
-
03:51
-
03:25
- 19 октября 2020
-
23:40
-
23:31
-
23:27
-
23:22
-
23:00
-
22:35
-
22:31
-
22:26
-
22:16
-
22:07
-
21:49
-
21:46
-
21:28
-
21:13
-
20:43
-
20:24
-
20:01
-
19:22
-
19:06
-
18:56
-
18:52
-
18:40
-
18:35
-
18:28
-
18:06
-
17:43
-
17:25
-
17:23
-
17:00
-
16:33
-
16:27
-
16:03
-
15:57
Партнерский контент