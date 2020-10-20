Инсайдер Боб Маккензи рассказал, как будет организован МЧМ-2021 в Эдмонтоне

Инсайдер TSN Боб Маккензи рассказал, как будет организован молодёжный чемпионата мира 2021 года, который пройдёт в Эдмонтоне.

«Пузырь» будет абсолютно тот же самый. Тот же каток, те же отели, те же протоколы безопасности. За семь дней до прибытия в Эдмонтон все игроки и персонал команд должны сдать три отрицательных теста на COVID. После прибытия наступает четырёхдневный карантин. Во время этого карантина все должны будут пройти три отрицательных теста, чтобы быть допущенными в сам «пузырь».

Выставочные матчи предварительно назначены на 20—23 декабря. Турнир открывается 25 декабря. Ещё одно новшество – составы будут немного расширены. Вместо обычно разрешённых 20 полевых игроков и трёх вратарей на сей раз можно будет заявить 22 полевых и трёх вратарарей», – написал Маккензи.