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Инсайдер Боб Маккензи рассказал, как будет организован МЧМ-2021 в Эдмонтоне

Инсайдер Боб Маккензи рассказал, как будет организован МЧМ-2021 в Эдмонтоне
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Инсайдер TSN Боб Маккензи рассказал, как будет организован молодёжный чемпионата мира 2021 года, который пройдёт в Эдмонтоне.

«Пузырь» будет абсолютно тот же самый. Тот же каток, те же отели, те же протоколы безопасности. За семь дней до прибытия в Эдмонтон все игроки и персонал команд должны сдать три отрицательных теста на COVID. После прибытия наступает четырёхдневный карантин. Во время этого карантина все должны будут пройти три отрицательных теста, чтобы быть допущенными в сам «пузырь».

Выставочные матчи предварительно назначены на 20—23 декабря. Турнир открывается 25 декабря. Ещё одно новшество – составы будут немного расширены. Вместо обычно разрешённых 20 полевых игроков и трёх вратарей на сей раз можно будет заявить 22 полевых и трёх вратарарей», – написал Маккензи.

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